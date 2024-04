Nuklearne political fiction? Tak Putin może wykorzystać Łukaszenkę

W ostatnim czasie białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka przebąkuje o przygotowaniach do wojny i pokazuje się manewrach wojskowych. Aleś Zarembiuk, szef Białoruskiego Domu w Warszawie, uważa, że tylko "strachy na lachy na użytek zewnętrzny i wewnętrzny". Wskazał jednak inne niebezpieczeństwo, związane z obecnością rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi. - Jeżeliby doszło do zaatakowania bronią atomową Polski czy krajów bałtyckich, to wtedy Putin będzie mógł zrzucić winę na tego “głupiego Łukaszenkę” - wskazywał białoruski opozycjonista w programie "Newsroom WP".

