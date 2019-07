Nowy Targ. Rektor uczelni podejrzewany o plagiat. To ksiądz

Duchowny Stanisław Gulak z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu jest oskarżany o nadmierne korzystanie z prac innych osób. - Te informacje są inspirowane przez człowieka, który przestał pracować na uczelni - tłumaczy ksiądz.

Onet.pl dotarł do publicystki "Tygodnika Podhalańskiego", która analizowała dokumenty i wielokrotnie opisywała już sprawę. - Byłam mocno zaskoczona. Są różnego rodzaju plagiaty. Czasem ktoś bardzo sprytnie korzysta z pracy innych. Robi to na tyle zręcznie, że jest to trudne do wykrycia. Natomiast w tym przypadku zaskoczyła mnie zarówno ilość, jak i długość fragmentów wprost przepisanych z innych prac - powiedziała portalowi Beata Zalot.