Polacy zabrali głos. PiS liderem, PSL żegna się z Sejmem

Wybory parlamentarne coraz bliżej. PiS nieprzerwanie jest liderem sondaży, ale za jego plecami trwa ciekawa walka. Lewica ma szansę na 10 proc., a PSL na chwilę obecną nie przekracza progu wyborczego - wynika z najnowszego badania opinii publicznej.

Na PiS chce głosować 41,7 proc. Polaków - informuje RMF FM i "DGP" na podstawie nowego sondażu przeprowadzonego przez IBRIS. Z zestawienia dowiadujemy się, że partia rządząca dostałaby w nowym parlamencie 260 mandatów. To wystarczająco dużo do samodzielnego rządzenia, ale zbyt mało, by zmienić Konstytucję.

Do Sejmu wszedłby także ruch Kukiz'15, osiągając 5,3 proc. Jeżeli wyniki sondażowe utrzymają się do jesieni, oznaczałoby to, że z parlamentem co najmniej na 4 lata pożegna się Polskie Stronnictwo Ludowe - osiągając tylko 2,8 proc. - oraz KORWiN i Narodowcy, którzy dostali by 2,6 proc. głosów.