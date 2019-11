Nowy Targ. Był "duszpasterzem dzieci i młodzieży". Przyznał się do molestowania 9 dziewczynek

Ksiądz miał krzywdzić dziewczynki podczas organizowanych przez siebie parafialnych wyjazdów dla dzieci do aquaparku czy parku linowego. Jego zwierzchnik nie wierzy w winę podopiecznego i twierdzi, że duchowny padł ofiara pomówień.

Ofiarą duchownego padło 9 dziewczynek w wieku od 9 do 12 lat. Miały być krzywdzone podczas organizowanych przez księdza parafialnych wyjazdów dla dzieci np. do aquaparku czy parku linowego. Mariusz W. został przeniesiony z parafii w Nowym Targu zanim afera wyszła na jaw. Po pół roku usłyszał zarzuty, ale pozostawał na wolności. Co dwa tygodnie musiał meldować się na komisariacie policji.

Początkowo duchowny twierdził, że padł ofiara pomówień. Określał się "duszpasterzem dzieci i młodzieży". Dzieci miały się do niego "przytulać, bo go lubiły". Mariusz W. do winy przyznał się kilka dni temu na rozprawie za zamkniętymi drzwiami. To jednak nie kończy procesu. Przesłuchiwani są m.in. biegli. Przełożony księdza nie wierzy w winę księdza. Utrzymuje, że padł ofiarą pomówień.