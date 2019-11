WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Sucha Beskidzka. Licealiści domagali się zwolnienia księdza ze swojej szkoły. Duchowny zrezygnował Maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej domagali się usunięcia ze szkoły katechety. Ich zdaniem był nietolerancyjny. Ksiądz sam złożył rezygnację z pracy. Sucha Beskidzka. Maturzyści doprowadzili do rezygnacji katechety z pracy (PAP, Fot: PAP) Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej od dłuższego czasu skarżyli się na katechetę. Sprawę znała dyrekcja szkoły. - Podjęłam odpowiednie działania, przeprowadzając z księdzem i młodzieżą rozmowę – stwierdziła dyrektor LO Anna Sala. - Byłam też na lekcjach prowadzonych przez duchownego i prosiłam go, by skupił się na programie. To było w połowie października. Później ksiądz sam do mnie przyszedł i złożył wypowiedzenie z pracy w szkole za porozumieniem stron – relacjonuje. Media ustaliły, że chodzi o proboszcza z parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ks. Wiesława Popielarczyka. Zobacz: Schetyna nie wiedział o decyzji Tuska? Kluzik-Rostkowska wyjaśnia Klika tygodni temu maturzyści napisali list do dyrekcji szkoły oraz do kurii krakowskiej. Skarżą się w nim na zachowania katechety, które – ich zdaniem- nie powinny mieć miejsca. Młodzież miała wymienić m.in. to, że ksiądz przekazuje im wiedzę "nierzetelną i sprzeczną z faktami naukowymi". Tu jako przykład podają krytykę i wyśmiewanie przez katechetę pomysłu przeprowadzenia w szkole "Strajku klimatycznego". Katecheta miał powiedzieć, że w jego trakcie najbardziej zaszkodziła planecie farba w sprayu, której użyto do pisania haseł na transparentach strajkujących. Lokalny portal z Suchej Beskidzkiej, dotarł do kopii listu. Podaje, że uczniowie pisali, że ksiądz na lekcjach miał twierdzić, iż celibat księży jest głupi, a osoba, która zdradza żonę lub męża najbardziej zawini, jeśli się do tego faktu się przyzna. Wtedy dochodzi do ciężkiego grzechu, jakim jest rozwód. To nie koniec. Katecheta miał szydzić z uczniów, nie szanować ich i przerywać wypowiedzi oraz komentować życie prywatne uczennic. Zarzuty odpiera katecheta, który podkreśla, że sam podjął decyzję o rezygnacji z pracy w szkole. Żaden z przełożonych nie wymógł na nim takiej decyzji. - Nie musiałem pracować w szkole, bo mógł to robić tylko wikary. Lubię kontakt z młodzieżą, więc pracowałem w liceum. Gdy jednak ktoś zaczął mnie pomawiać, postanowiłem ustąpić – powiedział ks. Popielarczyk. Katecheta ocenił, że gdyby "młodzież naprawdę miała mi coś do zarzucenia, to sama przestałaby chodzić na religię". Źródło: Polska Times