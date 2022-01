Nowy spór PiS z UE? "To byłaby kompromitacja"

Ustawa dotycząca redukcji stawek VAT na żywność, nawozy i gaz (czyli założenia tarczy inflacyjnej 2.0) może być w większości niezgoda z unijnym prawem. Czy to oznacza nowy spór z Komisją Europejską? - Niech Komisja przyjedzie i opowie to Janowi Kowalskiemu, który ma podwyżkę np. 70 proc. za gaz - komentował w programie "Newsroom" WP Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej (PiS). - Jeżeli ktoś nie widzi potrzeby obniżenia czy zniesienia VAT-u w przypadku gazu, gdzie cena galopuje, to jest to oderwanie od rzeczywistości. To byłby pokaz tego, że salony brukselskie kompletnie nie czują, po co są - mówił polityk rządzącej partii. - Każdy przepis można zmienić - ocenił z kolei Buda, pytany o regulacje dotyczące VAT obowiązujące w Unii Europejskiej. - Jeżeli miałyby być za to kary, to byłaby kompromitacja UE i KE - stwierdził gość Mateusza Ratajczaka.