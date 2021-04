Nowy sondaż dla WP. Ziobro i Gowin "rozczytani" przez prof. Dudka

Prof. Antoni Dudek był gościem Agnieszki Kopacz w programie "Newsroom WP". Politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego skomentował ostatni sondaż United Survey przeprowadzony na zlecenie redakcji Wirtualnej Polski. Jego zdaniem prezes PiS nie musi drżeć o jedność koalicji w obozie rządzącym, "bo tej jedności nie ma". - Gdybyśmy patrzyli tylko przez pryzmat tego sondażu moglibyśmy uznać, że koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości zachowują się irracjonalnie. Samodzielnie nie mają szans przejść progu. Rzecz w tym, że oni to wiedzą już od wielu miesięcy i stąd ich zachowanie. Wierzą, że albo samodzielnie, albo dzięki koalicji z kimś nowym, uda im się ten prób przekroczyć. (…) Nie wierzą natomiast w to, że prezes Kaczyński utrzyma ich na listach Zjednoczonej Prawicy w następnych wyborach parlamentarnych. Gdyby w to wierzyli choć trochę, od wielu miesięcy zachowywaliby się inaczej. Utrata wiary w możliwość utrzymania Zjednoczonej Prawicy jest praprzyczyną tego, co obserwujemy od wielu miesięcy, czyli kolejnych wolt Gowina i Ziobry - powiedział profesor. Jego zdaniem, nikt nie wie jeszcze kiedy rozpadnie się koalicja rządowa, ale "mało prawdopodobne jest, żeby dotrwała do 2023 roku".

