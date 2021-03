WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze Dzisiaj, 22-03-2021 15:38 Nowy sondaż dla WP. Daniel Obajtek szkodzi PiS? "Efekt 500 plus" Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski była profesor Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Politolog odniosła się do najnowszego sondażu dla WP, z którego wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbył się w ubiegłą niedzielę, wygrałoby je PiS, uzyskując 33.2 proc. głosów. Profesor zapytano m.in. o to, czy poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego może osłabnąć po ostatnich doniesieniach medialnych dotyczących Daniela Obajtka. - Kilka sondaży z rzędu pokazuje, że wszystkie kwestie nagłaszane ostatnio w mediach związane z panem Danielem Obajtkiem nie mają wpływu na stabilizację poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości - przekazała prof. Marciniak. - Ten sondaż oraz inne pokazują, że poparcie jest stabilne - dodała rozmówczyni Agnieszki Kopacz. - Wciąż mamy efekt 500 plus, który jest bardzo silny. Skutkuje to tym, że wyborcy PiS wciąż w liczbie ok. 30 proc. patrzą na tę partię, jako na partię, która spełnia obietnice, konsekwentnie realizuje zapowiedziany program i nie zawodzi ludzi - wyjaśniła politolog i dodała, że to jest "niezwykły fenomen". - Nagonka na pana Daniela Obajtka, czy innych polityków jest tłumaczona jako odstępstwo od reguły, a reguła jest taka, że to partia (PiS - przyp. red.), którą warto popierać - przekazała prof. Ewa Marciniak z UW. Rozwiń