Nowy sondaż CBOS. Więcej przeciwników niż zwolenników rządu

"Sprzeciw wobec rządu jest tym częstszy, im młodszy wiek, im wyższy status społeczno-ekonomiczny i większa miejscowość. Najwięcej przeciwników rządu jest wśród osób w wieku od 18 do 24 lat (66 proc.) oraz od 25 do 34 lat (57 proc.), badanych z wyższym wykształceniem (59 proc.), ankietowanych o miesięcznych dochodach per capita od 3 tys. zł do 3999 zł (53 proc.) lub więcej (63 proc.), mieszkańców dużych miast, liczących od 100 tys. do 499 tys. 999 ludności (58 proc.) lub więcej (62 proc.)" - zaznaczył CBOS.