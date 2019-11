Nowy rząd PiS. Borys Budka dla WP: amatorszczyzna i skok na spółki skarbu państwa

- W rządzie ponownie znalazły się osoby, które nie zrobiły niczego dobrego - tak skład nowego gabinetu Zjednoczonej Prawicy w rozmowie z WP ocenia Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. - PiS zaczyna delikatnie mówić, o tym, co ukrywało przed wyborami - mówi.

- To oczywiste, że ten skład rządu ustalał Jarosław Kaczyński . Przecież to jest jednowładztwo - mówi Wirtualnej Polsce Borys Budka , poseł PO, zwracając uwagę, że na piątkowej konferencji wystąpili tylko prezes PiS i premier Mateusz Morawiecki, bez Zbignewa Ziobry i Jarosława Gowina .

Zwraca również uwagę na to, że zarówno prezes PiS, jak i premier Morawiecki mówili o spowolnieniu gospodarczym, do którego ma przygotować rząd jego nowa struktura.

Borys Budka: wielki skok na spółki skarbu państwa

- Ubolewam nad tym, że w rządzie ponownie znalazły się osoby, które nie zrobiły niczego dobrego, jak minister sprawiedliwości. Szczytem amatorszczyzny jest dostosowywanie struktury ministerstw, aby zaspokoić apetyty koalicjantów. Najlepszym tego przykładem jest Michał Woś, który zdaje się być ekspertem od wszystkiego: najpierw od sprawiedliwości, potem od pomocy humanitarnej, a teraz od lasów. Gdybym był złośliwy to powiedziałbym, ze jeśli ktoś jest do wszystkiego to jest do niczego - ocenia zmiany w rządzie Zjednoczonej Prawicy poseł PO.