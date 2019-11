Mateusz Morawiecki przedstawił skład nowego rządu

Zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, na którym zatwierdzono strukturę i skład nowego rządu Zjednoczonej Prawicy. - To rząd kontynuacyjny, rząd dobrej zmiany - zapowiedział Jarosław Kaczyński. - Chcemy dokonać postępu i uniknąć niebezpieczeństw związanych z możliwym spowolnieniem gospodarczym - dodał.

- Polacy po raz drugi powierzyli rządy Prawu i Sprawiedliwości. Będziemy w pełni realizowali to, co zapowiedzieliśmy. Chcemy kontynuować wszystkie nasze zapowiedzi, programy. W duchu wiarygodności będziemy realizowali to, co zapowiedzieliśmy - stwierdził Mateusz Morawiecki. - Jestem przekonany, że będzie to bardzo sprawna, dobra drużyna, która będzie współpracowała ze sobą dla realizacji celu, jakim jest polska wersja państwa dobrobytu - dodał.