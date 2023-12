Nowy rok bardziej jesienny, niż zimowy. "Sanki tylko na kółkach"

Sylwester w tym roku znowu będzie ciepły. - Jeżeli ktoś czeka na ochłodzenie i będzie to sylwester śnieżny i mroźny, to muszę rozwiać te marzenia - mówił w programie "Newsroom" rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Podkreśla, że na południu Polski zobaczymy nawet około 10 stopni Celsjusza. W noc sylwestrową będzie jednak padał deszcz. - Proszę przygotować parasol, kurtkę przeciwdeszczową - mówił. Nowy rok przywitamy jednak z jesienną aurą - od 4 stopni na wschodzie do nawet 8 stopni na zachodzie Polski. - Jeżeli ktoś chce iść na sanki, to widziałem ostatnio w Warszawie taki ciekawy patent, ktoś przyczepił do sanek kółeczka i jeśli taka sytuacja będzie, to można iść na sanki - mówił Walijewski.

