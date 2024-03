Szwecja w NATO. Jest ostatnia ratyfikacja

Węgry nie zyskały absolutnie nic

Węgierski ekspert ds. polityki międzynarodowej Andras Racz, analityk think tanku DGAP, stwierdził, że "w przeciwieństwie do Turcji, która przyjęła transakcyjną postawę, Węgry nie zyskały dosłownie nic na długim blokowaniu akcesji Szwecji do NATO".