Padło pytanie od TVP. Zdecydowana odpowiedź Orbana

Stanowcza odpowiedź Orbana

Dziennikarz Telewizji Polskiej zwrócił się do premiera Węgier Viktora Orbana. Zapytał, "czy dalej mamy do czynienia z grupą V4, czy V2+2, jeśli politycy tak diametralnie różnią się w ocenie sytuacji w Ukrainie?". Wspomniał przy tym wypowiedź premiera Słowacji Roberta Fico, który mówił o "szaleństwie ukraińskich neonazistów". Odniósł się także do wcześniejszych słów Orbana, który stwierdził, że Władimir Putin nie jest zbrodniarzem wojennym.