Nowy prezes Agencji Rozwoju Przemysłu ujawnia, co się działo w spółce za PiS

To ja się pytam: gdzie był nadzór właścicielski? Skoro oni mieli problemy od roku czy dwóch. Kolejny przykład: Grupa Baltic Power, spółka powołana przez ARP do ratowania Stoczni Gdańskiej dostała jakiś czas temu ponad 300 milionów złotych na projekt, którego praktycznie nie dało się zepsuć. Ale projekt prawie zepsuto i musieliśmy go na "cito" ratować. A władze spółki piszą do mnie, w tonie nieuwzględniającym sprzeciwu, że jak nie przelejemy im kolejnych 100 milionów, to nie będą mogli kontynuować działalności i będzie skandal na całą Polskę.