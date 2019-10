Nowy poseł PiS pozwał wykładowcę UMCS. Emocjonalna odpowiedź naukowca

Świeżo upieczony poseł PiS i ustępujący wojewoda lubelski Przemysław Czarnek złożył w prokuraturze zawiadomienie ws. wykładowcy UMCS Tomasza Kitlińskiego, który publicznie zarzucał mu antysemityzm i homofobię. Naukowiec stwierdził, że wypowiedzi Czarnka "wstrząsnęły jego etyką", dlatego musiał zareagować.

Kitliński nie mógł się pogodzić z tym, że jego uczelnia uhonorowała Czarnka medalem za wybitne zasługi dla uniwersytetu. "Medal władze uczelni przekazują wojewodzie lubelskiemu, który szczyci się nienawiścią do Ukraińców, LGBT, muzułmanów, a rolę kobiet ogranicza do reprodukcji" - napisał w liście do rektora UMCS Stanisława Michałowskiego.

Do zarzutów naukowca poseł Czarnek odniósł się kilka dni temu na konferencji prasowej. Podkreślał, że w żadnej wypowiedzi "nie podnosił nienawiści do Ukraińców, podobnie jak do LGBT". - Ja przecież personalnie do nikogo żadnych uwag nie kierowałem. Te dotyczyły ideologii, a zawsze podkreślałem szacunek do człowieka. Ja w życiu nie odnosiłem się do religii muzułmańskiej. Pan Kitliński zdecydowanie przesadził - oświadczył.