Nowy pomysł USA. Karty, które pomogą wygrać wojnę

Wielka galeria broni

Przedstawione za pomocą kart systemy broni NATO albo znajdują się już w Ukrainie, albo są rozważane do przekazania przez sojuszników. Ich hierarchia w talii jest przypadkowa. Według informacji przekazanych przez "The New York Times", działa przeciwlotnicze Gepard, wysłane przez Niemców to siódemka pik, a amerykańskie HIMARS-y to szóstka trefl. Z kolei dwójką kier została francuska haubica Caesar. Na innych kartach można zobaczyć między innymi wóz bojowy Bradley, czołg M1 Abrams, francuski czołg bojowy Leclerc czy wyprodukowany w USA helikopter UH-60 Black Hawk.