Muzułmanin będzie walczył o niepodległość Szkocji. Humza Jousaf nowym liderem

Jak informuje WAtoday.com, Humza Yousaf to 37-letni wnuk pakistańskiego imigranta, który lata temu przybył do Szkocji i podjął się pracy w fabryce maszyn do szycia, praktycznie nie znając języka angielskiego. Od poniedziałku 37-latek urodzony w Glasgow pełni funkcję lidera Szkockiej Partii Narodowej, co czyni go niemal pewnym zwycięzcą we wtorkowych wyborach, podczas których zostanie wytypowany przywódca Szkocji.