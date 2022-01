Nowy pomysł na ratowanie emerytur. Dzieci dopłacą rodzicom

Im więcej dzieci, tym wyższa emerytura

Co to oznacza w praktyce? "Gazecie Wyborczej" udało się dotrzeć do szczegółów planu. Chodzi o to, by pracujące dzieci przekazywały część swoich dochodów (np. 1 proc.) na każdego ze swoich rodziców. Tę kwotę dzieci mogłyby odliczyć od swojego podatku, a rodzice mogliby ją dopisać do dochodu lub kapitału emerytalnego.