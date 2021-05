Nowy Polski Ład. Dymisja Jarosława Gowina? Wiceminister z PiS Artur Soboń nie ma wątpliwości

Czy wicepremier Jarosław Gowin - zamiast zagłosować za Polskim Ładem - złoży dymisję? We wrześniu 2019 roku zapowiedział, że tak zrobi, gdyby miał głosować za podwyżką ZUS dla przedsiębiorców. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. - Oskładkowanie tzw. umów śmieciowych składkami na świadczenia społeczne jest, moim zdaniem, i sprawiedliwe, i korzystne dla zainteresowanych. Głodowe emerytury to nie jest perspektywa, która by zachęcała do normalnego życia zawodowego - przekonywał. - Nie muszę mówić, jak ważne są dziś wydatki na służbę zdrowia, stąd podniesienie poziomu tych wydatków w Polskim Ładzie - kontynuował wiceminister. - Myślę, że pan premier Jarosław Gowin jest nie tylko osobą, która nie złoży dymisji, ale mogę go traktować jako współautora Polskiego Ładu - podsumował Soboń.