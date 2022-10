Afera w Wałbrzychu. Nie wybrali Jana Pawła II

Prawica oburzona

Wybór księżnej Daisy wywołał jednak oburzenie w środowiskach prawicowych. "Dzieci za podszeptem wychowawców, rodziców i władz Wałbrzycha zdecydowały jednak, że nie warto za patrona obierać Jana Pawła II czy siostry Faustyny Kowalskiej. Generalnie polscy święci to - jak się okazuje - zużyty i nieatrakcyjny punkt odniesienia, nie wart brania na sztandary i za wzór do naśladowania. [...] Wybór dokonany przez dzieci ich rodziców i wychowawców jest żenującym niestety dowodem na to, jak zmienia się tożsamość Polaków, szczególnie w zachodnich regionach Polski" - ocenia portal wpolityce.pl.