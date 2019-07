Nowy gatunek kleszcza w Polsce. Mógł przyjechać z Niemiec na grzbietach myszy

O odkryciu nowego i niestety paskudnego gatunku kleszcza poinformowała grupa naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Haemaphysalis concinna przenosi wirusa kleszczowego zapalenia mózgu i dodatkowo cały pakiet groźnych chorób m.in. kleszczowy tyfusu syberyjskiego.

To kolejny dowód, że na skutek globalnego ocieplenia mamy w Polsce inwazję kleszczy. Nowoodkryty Haemaphysalis concinna to już 19. przedstawiciel gatunku krwiopijnych pajęczaków obecny w naszym kraju. Do tej pory sądzono, że ten kleszcz nie zapuszcza się tak daleko na północ. Jego naturalnym środowiskiem jest region Azji Centralnej, zaś w Europie takie kraje, jak Grecja, Hiszpania, Chorwacja. Kilka lat temu stał się najczęściej znajdowanym gatunkiem kleszcza na psach w Austrii, pojawił się także w Niemczech.

Polowanie na kleszcze

Cały zestaw chorób. Nawet tyfus syberyjski

Kleszcze atakują już przez cały rok

Większość populacji tych krwiopijców ginie dopiero przy zimowym ataku mrozu, gdy temperatura spada do ok. -18 stopni C. Równie zabójczy jest dla kleszczy wielodniowy okres lżejszego mrozu (do - 10 stopni C.). Tymczasem, choćby w zachodniej Polsce, takie temperatury podczas zimy to rzadkość.