"Nowy etap wojny Rosji z Ukrainą". Wzywa do reakcji NATO

Największy zmasowany ostrzał Ukrainy

We wtorek na terenie województwa lubelskiego we wschodniej części Polski eksplodowała rakieta, w wyniku czego śmierć poniosły dwie osoby. Tego samego dnia Rosja dokonała zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę, był to największy ostrzał obiektów cywilnych od początku rosyjskiej agresji na ten kraj. Uszkodzonych zostało 15 obiektów energetycznych, a bez prądu zostało 7 mln odbiorców.