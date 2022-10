Nowy bat na poborowych w Rosji. Jak ognia powinni unikać metra w Moskwie

Rosjan kwalifikujących się do wcielenia do armii pomagają też wskazać placówki medyczne. Zgodnie z rosyjskim prawem władze nie mogą śledzić obywateli za pomocą aplikacji, na przykład taksówkowych i służących do zamawiania jedzenia. Jednak, jak podaje BBC, według prawnika z organizacji "Prisiw k sowiesti" (przywiązanie do praworządności) władze dawno ignorują prawo.