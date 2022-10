Inform Napalm: "Rosyjski żołnierz przeżyje na froncie 4 dni"

W ostatnich dniach dziennikarzom śledczym z Ukrainy udało się dowiedzieć o 16 śmierciach zmobilizowanych mężczyzn. 12 z nich straciło życie w obwodzie ługańskim. Z danych dotyczących szczegółów ich rekrutacji w szeregi armii wynika, że stracili życie po 12 dniach od otrzymania wezwania na komisję, a to znaczy, że broń dostali do ręki zaledwie kilka dni przed utratą życia. Przeciętny wiek poległego to 33 lata.