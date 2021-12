Noworoczne orędzie prezydenta. Mówił o oczekiwaniach wobec rządu ws. drożyzny

- Chcę w tym wyjątkowym dniu złożyć państwu z głębi serca płynące życzenia, byśmy niezależnie od różnic poglądów i spraw, które nas dzielą, a także głębokich emocji, które często nam towarzyszą, potrafili ze sobą rozmawiać, podać sobie rękę, uśmiechnąć się do siebie nawzajem. Bądźmy dla siebie życzliwi i wyrozumiali. Pamiętajmy, że to co nas, Polaków, łączy, jest mocniejsze i trwalsze, niż to, co nas dzieli. Wszystkim państwu życzę szczęśliwego Nowego Roku - powiedział Andrzej Duda.