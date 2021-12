Lichocka o wecie Dudy: prezydent powielił narrację TVN

Duda "uległ presji" i "powielił narrację TVN"

Posłanka wyraziła również oczekiwanie, że w ślad za wetem ze strony prezydenta pójdzie alternatywna propozycja przepisów prawa mediowego. - Jeżeli pan prezydent uważa że to trzeba zrobić jakoś inaczej niż przez nowelizacje ustawy to jestem bardzo ciekawa jakie to są pomysły - powiedziała. - Mam nadzieje, że pan prezydent przedstawi taki projekt, który potem podpisze i nie ulegnie presji różnych protestów - dodała.