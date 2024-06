Nowogrodzka kpi z prezydenta. Polityk PiS: "Może Andrzej spokornieje"

Co mówili doradcy Andrzeja Dudy? - Kolarski na 42 dni przed wyborami z mediów dowiedział się, że startuje jednak z Wielkopolski. Musiał się pakować, jechać i robić kampanię. Bez efektów, jak wiemy. Trzy razy mu okręg zmieniali. A strukturom kazali nie robić mu kampanii. PiS w tych wyborach znowu nie wykorzystał potencjału prezydenta. Jak ktoś mówi, że rekordowe poparcie dla Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich i czołowe miejsca w rankingach popularności polityków to nie jest potencjał do zagospodarowania, to później przegrywa wybory z Tuskiem - mówił WP współpracownik Andrzeja Dudy.