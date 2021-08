Nowe zjawisko w punktach szczepień. Lekarze mówią, że było to nieuniknione

- Sądzę, że również jako kraj nie wykorzystamy zgromadzonych obecnie zapasów dawek. Chyba że pojawi się pewien rodzaj przymusu szczepień, podobnie jak we Francji związany z obostrzeniami dla niezaszczepionych. Dobrym pomysłem jest sprzedaż dawek do innych krajów, które nie korzystają z unijnego kontraktu na dostawy. Nadszedł czas, aby producenci przygotowali szczepionki w jednodawkowych opakowaniach. To ograniczyłoby straty - komentuje lekarz z Wrocławia.