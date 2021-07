Szczepienia przeciw COVID-19. "Szykujemy się na ciężką jesień"

- W poniedziałek dotrze do Polski 1,5 mln szczepionek Pfizer/BioNTech, w środę 470 tys. dawek Jannsena (Johnson & Johnson), a prawdopodobnie w sobotę 222 tys. szczepionek Moderny. Co do szczepionek AstraZeneca - czekamy na potwierdzenie - doprecyzował Kuczmierowski.