Koronawirus. Waldemar Kraska przekazał dane o wariancie Delta w Polsce

Koronawirus w Polsce. Nadchodzi czwarta fala. "Niepokojąca" tendencja

Kraska mówił o wariancie Delta w kontekście programu szczepień w Polsce zwrócił uwagę, że coraz mniej Polaków odwiedza punkty szczepień. - Bardzo nas to niepokoi, Jeśli dalej będzie taka liczba osób chętnych do szczepień, to ta czwarta fala jesienią na pewno się wydarzy - powiedział wiceminister zdrowia.