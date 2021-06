Koronawirus. Wyjątkowo zaraźliwe mutacje. WHO apeluje

Koronawirus. Wariant Delta nie spowolnił znoszenia restrykcji

Słowa Simao to komentarz do informacji o tym, że coraz więcej krajów rezygnuje z restrykcji w miarę postępowania procesów szczepień. Wraz z rosnącą liczbą zaszczepionych, spada liczba nowych przypadków koronawirusa, co dało władzom wielu państw zielone światło do zniesienia obostrzeń dotyczących np. maseczek.