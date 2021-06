Delta krąży po Polsce. Szef GIS nie owija w bawełnę

Wariant Delta. "Już krąży w naszym społeczeństwie"

- Jeśli popatrzymy na wywiady epidemiologiczne, to okazuje się, że oczywiście wśród tych osób są osoby, które podróżowały, ale w zdecydowanej większości są to osoby, które nigdzie nie podróżowały, ani nie miały kontaktu z osobami podróżującymi. O czym to świadczy? O tym, że ta mutacja już krąży w naszym społeczeństwie - podkreślił w radiowej "Jedynce" Krzysztof Saczka mówiąc o wariancie Delta koronawirusa.