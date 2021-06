Znany lekarz wypunktował premiera. "Nie widzę powodów do utyskiwania"

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej w Wielkiej Brytanii odbyło się w Polsce spotkanie specjalnego zespołu ds. wariantu Delta. Na doniesienia szefa rządu krytycznie zareagował lekarz Bartosz Fiałek. "Naprawdę, Panie Premierze, nie ma czym się chwalić, że »już teraz zabieracie się do działania«, wszak wpis publikuje Pan 29 czerwca 2021 roku, czyli po ponad dwóch miesiącach funkcjonowania wariantu Delta w środowisku oraz mediach" - napisał. Do sytuacji odniósł się w programie "Newsroom WP" prof. Andrzej Horban. Główny doradca premiera ds. COVID-19 stwierdził, że te zarzuty są bezpodstawne, bo rząd cały czas się zajmował tym zagadnieniem. - Wiemy o nowym wariancie od paru tygodni. Działania cały czas są prowadzone. Nie widzę żadnych powodów do utyskiwania, że powstał zespół czy nie powstał - powiedział prof. Horban. Doradca premiera podkreślił również, że powołanie zespołu ds. mutacji Delta ma przede wszystkim walor administracyjny.