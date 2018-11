Nowe zdjęcia z "urodzin Hitlera". Pokazali, jak dziennikarka pije piwo

Portal wPolityce.pl pokazał już zdjęcie operatora TVN hailującego na tle swastyki. Teraz ujawnił zdjęcia dziennikarki pozującej na tle płonącej swastyki i pijącej piwo. Jednocześnie zaznaczono, że był to element reportażu wcieleniowego.



Choć od publikacji materiału TVN minęło już 11 miesięcy, to wciąż wywołuje duże emocje. Jedną z przyczyn tego są publikacje portalu wPolityce.pl, który dwa tygodnie temu donosił, że "urodziny Hitlera" pod Wodzisławiem Śląskim były maskaradą, za którą organizator wziął 20 tys. zł. Według tych ustaleń, do przekazania pieniędzy miało dojść w pobliżu przedszkola, do którego chodził syn Mateusza S. On sam miał być niechętny organizacji "urodzin Hitlera". Tak wynika z wyjaśnień mężczyzny, do których dotarł portal.