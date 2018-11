„Urodziny Hitlera” pod Wodzisławiem Śląskim „ustawką”? „20 tys. zł za organizację”

Portal wPolityce.pl dotarł do szczegółów śledztwa w sprawie „urodzin Hitlera”, zorganizowanych w maju 2017 roku w lesie pod Wodzisławiem Śląskim. „Cała impreza została zamówiona przez tajemniczych mężczyzn i była maskaradą, za którą zapłacono jej organizatorowi 20 tys. złotych. Zleceniodawcy mieli jednak jeden warunek: na „urodziny” miała być zaproszona tajemnicza „Anna Sokołowska”. Kim jest ta kobieta? To w rzeczywistości Anna Sobolewska - dziennikarka „Superwizjera” i jednocześnie współautorka reportażu” – czytamy w artykule.

„Urodziny Hitlera” w lesie pod Wodzisławiem Śląskim

Szczegóły śledztwa w sprawie „urodzin Hitlera” do których dotarł portal wPolityce.pl

„Marzec 2017 roku, Katowice. Mateusz S., prezes stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność” przychodzi po swojego syna do przedszkola. W pewnym momencie podchodzi do niego dwóch mężczyzn z reklamówką, w której znajduje się 20 tysięcy złotych. Wręczają je Mateuszowi S. I stwierdzają, że za te pieniądze powinien on zorganizować „urodziny Hitlera”.Mężczyźni chcą, by impreza miała rozmach. Instruują S., że chcą, by na imprezie pojawiły się płonące swastyki, hitlerowskie emblematy, flagi i mundury. Domagają się jeszcze jednego. Chcą, by jedną z zaproszonych osób była niejaka Anna Sokołowska, która ma się kontaktować z Mateuszem S. w sprawie imprezy.