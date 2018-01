Nowe stanowisko dla Petru? Lubnauer dementuje

Były szef Nowoczesnej ma wystartować w wyborach prezydenckich we Wrocławiu? - To hambug - tak Katarzyna Lubnauer komentuje doniesienia o nowej funkcji Ryszarda Petru w partii.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Konflikt na linii Lubnauer-Petru (Agencja Gazeta)

Gazeta.pl poinformowała, że Ryszard Petru może wystartować w wyborach na prezydenta Wrocławia. Takie plotki krążą wśród lokalnych polityków od kilkunastu dni. Jak wynika z doniesień portalu, do kandydowania na to stanowisko ma namawiać go szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Wystawienie Petru to pomysł na znalezienie wspólnego kandydata opozycji w wyborach na prezydenta Wrocławia - tak twierdzi jeden z polityków PO.

- To jest jakiś hambug - skitowała te doniesienia Katarzyna Lubnauer w TVN24. I dodała, że "nie ma takiego tematu, od początku nie było takiego tematu". Przypomniała, że kandydatem Nowoczesnej na prezydenta Wrocławia jest poseł Michał Jaros.

Co więcej, szefowa Nowoczesnej skomentowała wypowiedź Ryszarda Petru po zmianie w zarządzie partii. - Zadeklarował, co chciałby robić, czego nie. Sytuacja jest jasna - podkreśliła. Dodała, że były szef Nowoczesnej chciałby zająć się kwestiami gospodarczymi. - Uważam, że to jest dobry pomysł - skomentowała Katarzyna Lubnauer.

Podkreśliła również, że jedynie koalicja partii opozycyjnych może zatrzymać Prawo i Sprawiedliwość. – Z mojego punktu widzenia ważne jest to żeby zająć się budowaniem koalicji na opozycji. Mam wrażenie, że dość bicia piany, najwyższy czas żebyśmy poszli do przodu i zajęli się pracą, a druga kwestia to ofensywa programowa – zaznaczyła posłanka Nowoczesnej.

Zmiany w Nowoczesnej

Kamila Gasiuk-Pihowicz, Jerzy Meysztowicz, Witold Zembaczyński oraz Tadeusz Grabarek - to nazwiska nowych wiceprzewodniczących Nowoczesnej. Zmiany w ugrupowaniu skomentował założyciel partii Ryszard Petru, który powiedział, że niespecjalnie starał się o to stanowisko.

- Mam wrażenie, że mam wpływ na partię i będę pilnował, żeby nie skręciła w ślepą czy ciemną uliczkę - mówił w TVN24. Polityk podkreślił, że gdy Nowoczesną zakładano, jej wartościami były m.in. przedsiębiorczość, ciężka praca. - I będę tego pilnował - powiedział.