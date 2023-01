Nowe rewelacje o grupie Wagnera. Wywiad ujawnił cele jej szefa

Co oznacza rejestracja grupy Wagnera?

"Rejestracja jest kontynuacją niezwykle szybkiego rozwoju profilu publicznego tej tradycyjnie nieprzejrzystej grupy. Prigożyn przyznał się do założenia Wagnera dopiero we wrześniu 2022 roku. W październiku 2022 roku otworzył lśniącą siedzibę główną w Petersburgu. Wagner prawie na pewno dowodzi teraz do 50 tys. bojowników na Ukrainie i stał się kluczowym elementem kampanii ukraińskiej. Rejestracja prawdopodobnie ma na celu zmaksymalizowanie zysków komercyjnych Prigożyna i dalszą legitymizację coraz bardziej widocznej organizacji" - oceniono.