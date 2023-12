Nowe relacje Dudy z rządem. "Nie jest faworytem prezydenta"

Postawę prezydenta Polski podczas zaprzysiężenia ocenił wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. - Współpraca z prezydentem jest rządowi potrzebna. Do podpisu pójdzie wiele ustaw. Bez względu na to, co było w przeszłości i na to, czy te uśmiechy wszystkie były prawdziwe, czy wymuszone, to przyszłość jest ważniejsza - mówił w TVN24.