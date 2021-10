Nowe przypadki koronawirusa. Waldemar Kraska zdradził dane

Kraska był też pytany o to, kiedy pojawi się informacja o możliwości przyjęcia trzeciej dawki szczepionki na COVID-19 przez resztę społeczeństwa. - Myślę, że będzie to jeszcze w tym tygodniu. Należy działać. To ważne, by osoby poniżej 50. roku życia mogły przyjąć dawkę uzupełniającą - zaznaczył Kraska.