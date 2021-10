Cmentarze na Wszystkich Świętych zostaną zamknięte? Jest odpowiedź ministra zdrowia

Epidemia koronawirusa znów przybiera na sile. Czy tak jak w ubiegłym roku rząd będzie nas z dnia na dzień zaskakiwał, wprowadzając nowe obostrzenia, by powstrzymać jej rozwój? - Mamy zupełnie inną sytuację w tym roku w związku ze szczepieniem - stwierdził w programie "Newsroom" w WP minister zdrowia Adam Niedzielski. - To nie jest tak, że będziemy mieli do czynienia w tym roku z jakimś gwałtownym skokiem liczby zakażeń. Przypomnę, że w ubiegłym roku mieliśmy tak, że ta liczba zwiększyła się tydzień do tygodnia z 3 tysięcy do 9 tysięcy. W ubiegłym roku w analogicznym okresie mieliśmy takie skoki. W tym roku to nam nie grozi, więc w związku z tym nie ma potrzebny podejmować takich szybkich, zaskakujących decyzji, bo epidemia rozwija się o wiele wolniej, właśnie ze względu na tę naturalną barierę wynikającą ze szczepień - dodał. Dopytywany, czy można już oficjalnie uspokoić Polaków, że 1 listopada cmentarze nie zostaną zamknięte w związku z obostrzeniami, odparł: "Tak". - Absolutnie nie przewidujemy takiego rozwiązania. Miałem już przyjemność rozmawiać na ten temat z premierem i ustaliliśmy, że żadnych takich środków nie będziemy podejmowali - stwierdził minister Adam Niedzielski.