Nowe przepisy wchodzą w życie. Właściciele mieszkań muszą to zamontować

Właściciele mieszkań mają czas do 1 stycznia 2030 r. na zainstalowanie czujników dymu i tlenku węgla . Wcześniej, bo od 1 stycznia 2026 r., obowiązek ten obejmie budynki handlowe, produkcyjne i magazynowe.

Ministerstwo podkreśla, że wprowadzenie czujników w mieszkaniach ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. W krajach takich jak Anglia czy Niemcy, stosowanie tych urządzeń przyczyniło się do spadku liczby ofiar pożarów o 15-30 proc.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Mariusz Feltynowski, zwrócił uwagę, że co roku w pożarach ginie ok. 450 osób, z czego 300 to ofiary pożarów w budynkach mieszkalnych. Nowe przepisy mają na celu zmniejszenie tej liczby.