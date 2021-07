Nowe pomysły Czarnka. "To wyjdzie Kościołowi bokiem"

- Kościół powinien zareagować, bo ta niedźwiedzia przysługa pana ministra Czarnka wyjdzie Kościołowi bokiem - mówił w programie "Newsroom" WP prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Sebastian Ogórek pytał go o plany resortu edukacji pod kierownictwem Przemysława Czarnka. W tym o chęć wprowadzenia religii jako jednego z przedmiotów do wyboru na maturze. - Pytanie czy to będzie matura z religii, czy odpytywanie z wiary - zastanawiał się Broniarz. Według niego, wielu pomysłów Przemysława Czarnka nie uda się wcielić w życie. - Wierze w młodzież, wierzę w uczniów i wierzę w nauczycieli. To są już zupełnie inne czasy od tych, które być może pan Czarnek pamięta z własnej historii szkolnej - oświadczył prezes ZNP.