Nowe organy NOSPR składają się z miliona części. Są jednymi z największych w Europie

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach od 2014 roku zajmuje specjalnie wybudowaną na jej potrzeby siedzibę przy placu Wojciecha Kilara. To nowoczesny obiekt, który powstał na terenie katowickiej Strefy Kultury. Jest to jedna z ikon Górnego Śląska. Co roku NOSPR odwiedza wiele osób. Nie tylko miłośnicy muzyki.