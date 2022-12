Nowe okręty w Polsce. Pozwolą śledzić działania Rosji

Ta sytuacja doskonale obrazuje, jak wielki bałagan decyzyjny panuje pośród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze w zeszłym roku planowano, że do 2035 roku zostanie wydanie 60 mld zł na modernizację Marynarki Wojennej. MON informował posłów, że planowane są trzy fregaty, cztery okręty podwodne, w tym dwa używane typu A17 ze Szwecji oraz dwa nowe zamówione w ramach programu Orka z realizacją do 2034 roku. Prócz bojowych do Marynarki Wojennej miały trafić okręty pomocnicze, m.in. rozpoznawcze "Delfin", do 2024 roku ratowniczy Ratownik czy wielozadaniowy okręt wsparcia "Bałtyk". Niektóre z nich już są nieaktualne.