Wiadomo, o której konferencja premiera. Całkowity lockdown w Polsce coraz bliżej?

We wtorek nieoficjalnie informowaliśmy, że rząd Mateusza Morawieckiego szykuje się do wprowadzenia twardego lockdownu w Polsce .

Jak ustaliliśmy w rządowych źródłach, rozważane są: zmniejszenie liczby osób w sklepach, zmniejszenie liczby osób w kościołach, zamknięcie marketów budowlanych, sklepów RTV/AGD, przemieszczanie się jedynie w gronie osób bliskich (rodziny). To ostatnie rozwiązanie ma dotyczyć podróży podczas Wielkanocy.

Do sprawy odniósł się tego samego dnia szef rządu. - Obostrzenia zostaną wprowadzone, aby przydusić wirusa. Robimy to po to, aby wytworzyć odporność zbiorową - powiedział Mateusz Morawiecki, nie precyzując, o jakie zakazy chodzi.