Nowe obostrzenia ogłoszone. Powrót do szkół niemożliwy. Szef ZNP wbił szpilę

Od poniedziałku w całej Polsce wraca nauka zdalna dla wszystkich uczniów. – Rozumiem tę decyzję, to jest poza sferą dyskusji, bo sama statystyka przemawia za podjęciem radykalnych kroków. Pytanie tylko, jak się czuje minister Dariusz Piontkowski (ówczesny szef MEN - red.), który jeszcze rok temu przekonywał, że dzieci mogą spokojnie chodzić do szkoły, że nie ma sensu szczepić oraz testować nauczycieli, że "mury nie zarażają", a dzieci tym bardziej nie zarażają – mówił w programie "Newsroom" WP przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sławomir Broniarz wyraził jednocześnie obawy o zdrowie psychiczne uczniów. - Martwię się o to. W tym momencie dyskusja o podstawie programowej oraz o tym, czy zdążymy nadrobić zaległości, jest rzeczą wtórną - dodał.

