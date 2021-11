Nowe obostrzenia jeszcze przed świętami? Nieoficjalne informacje

Rozmowy z opozycją. Sprzeciw w klubie PiS

Na środę Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła przedstawicieli opozycji do rozmów na temat dalszych działań wobec epidemii. We wtorek potwierdziła, że rozmowy nie będą dotyczyć projektu dot. weryfikacji szczepień przez pracodawców, który niedawno zaprezentowali posłowie PiS. Projekt nie trafił do laski marszałkowskiej.