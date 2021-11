Burza w Sejmie. Poseł Konfederacji przerwał konferencję PiS

W trakcie konferencji do posłów koalicji rządzącej niespodziewanie podszedł Artur Dziambor. - Mówicie bzdury o tym, że rozmawiacie z jakimiś przedsiębiorcami, którzy wam mówili, że oni czekają na podobne rozwiązania, dzięki którym będą mogli wreszcie pracować normalnie. Przecież wy jesteście obrzydliwi. Ludzie, to co wy chcecie wprowadzić to jest obrzydliwa segregacja - grzmiał polityk Konfederacji.