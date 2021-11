Kolejny spór w obozie władzy. Tym razem o szczepienia. W klubie PiS pretensje do ministra Niedzielskiego

To właśnie ta posłanka jako pierwsza zaczęła mówić w PiS o "sanitaryzmie". - To doktryna polityczna, której założeniem jest podporządkowanie życia społecznego, politycznego, gospodarczego, religijnego, a nawet prywatnego walce z epidemią. W myśl tej doktryny, największym zagrożeniem dla człowieka jest właśnie epidemia - tłumaczy Siarkowska. Jak dodaje, "sanitaryzm dopuszcza segregację ludzi pod kątem zagrożenia epidemicznego oraz ograniczanie podstawowych praw człowieka i obywatela, uzasadniając to koniecznością powstrzymania epidemii".